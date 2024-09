XXL-Quiz: Warum diese Ausgabe noch mehr Spaß macht

Wir haben die TV-Tipps für den Samstag.

Von Saskia Hotek

Es ist wohl der letzte so richtig heiße Samstag, bevor der Herbst kommt. Wer dennoch lieber zu Hause bleiben will, für den haben wir hier was (oder auch nicht): unsere TV-Tipps!

Pflichttermin

"Gefragt - Gejagt" zeigt am heutigen Samstag eine XXL-Promi-Ausgabe. © ARD/Thomas Leidig, Uwe Ernst

Schon unter der Woche um 18 Uhr gehört Gefragt - Gejagt bei mir zum Pflichtprogramm, und natürlich schaue ich mir auch am Samstag die XXL-Promi-Ausgabe an. Der geneigte Quiz-Fan wird allerdings feststellen, dass es einen Promi-Bonus gibt: Die Spielsummen sind deutlich höher und die Fragen mitunter leichter als in einer normalen Folge. Dadurch macht das Quizzen aber umso mehr Spaß. 20.15 Uhr, Das Erste

Geheimtipp

"Pippi auf der Walz" - ein echter Klassiker. © ZDF/Studio 100 Media

Noch einmal Kind sein und mit einer solchen Leichtigkeit wie Pippi Langstrumpf durchs Leben gehen: Das kann man sich als Erwachsener nur wünschen. Um sich mal wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass man nicht alles zu ernst nehmen sollte, empfehle ich Pippi auf der Walz. Der Film lenkt wunderbar vom Alltag ab und lässt einen die Welt mit Kinderaugen sehen.

9.20 Uhr, ZDF

Bloß nicht!

Von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" solltet Ihr besser die Finger lassen. © PR

Reality-Shows können durchaus interessant sein, wenn sie gut gemacht sind, wie "Die Kardashians" oder "Kaulitz & Kaulitz". Aber das, was man bei Bella Italia - Camping auf Deutsch sieht, zählt definitiv nicht dazu. Schlechte Möchtegern-Reality-Sternchen führen ein Laienschauspiel auf, das unterste Schublade ist. Wegschalten lohnt sich!

18.15 Uhr, RTLzwei

Streaming

"Beyond Paradise" ist ein gelungener Spin-off von "Death in Paradise". © ZDF/BBC Studios 2023