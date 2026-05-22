Ungetestet im Verkauf: Warum Supplements ein Gesundheitsrisiko sein können

Leipzig - Proteine, Kreatin, Vitamine und vieles mehr gehören bei vielen Hobby- und Wettkampfsportlern einfach dazu. Warum das alles nicht ganz ungefährlich ist, erfahrt Ihr in der neuen "exactly"-Folge.

Luke Epping (21) gibt monatlich etwa 120 Euro für Supplements aus. © MDR/Linda Süß

Die Fitnessbranche boomt, und Nahrungsergänzungsmittel werden unter den Hobby- und Profisportlern immer beliebter. So auch bei Luke Epping (21) aus Taucha bei Leipzig.

Monatlich gibt der 21-Jährige etwa 120 Euro für Supplements, wie Kreatin, Beta Alanin, Amino Liquid, Eiweißpulver, Booster, Omega 3 und noch mehr aus.

Damit möchte er sich körperlich immer weiter steigern. "Ein Limit kenne ich da nicht, ich will gucken, wie weit es geht", erzählt er.

Seine Entwicklung alleine im letzten Jahr ist rasant. 20 Kilo hat Luke durch den Sport zugenommen. Trotzdem: "Man guckt in den Spiegel und kommt sich immer zu dünn vor."

Der Sachse gibt zu, dass er sich bei einigen seiner Ergänzungsmittel nicht immer an die vorgegebenen Mengenangaben hält. Getreu dem Motto 'viel hilft viel'?

Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln springen auf den steigenden Fitness-Hype auf, was auch Probleme mit sich birgt. Denn die Supplemente unterliegen keinen strengen Prüfungen oder einer Zulassung, bevor sie auf dem Markt landen.

Was tatsächlich drin ist, wird vorher nicht geprüft und auch im Nachhinein gibt es lediglich stichprobenartige Kontrollen.