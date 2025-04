Unglaublicher Gewichtsverlust bei "The Biggest Loser": Ben heimst klaren Sieg ein!

Weil am Rhein - Ein Gewichtsverlust von mehr als 68 Kilogramm! Ben (42) hat es eisern bis zum Schluss durchgezogen und die 17. Staffel von "The Biggest Loser" gewonnen.

In der Finalshow am Montag setzte er sich somit gegen seine Konkurrentinnen Purja (45,38 Prozent) und Nicole (43,16 Prozent) durch.

Mit einem Startgewicht von 145,9 Kilo ging der 42-Jährige bei der Sat.1-Sendung an den Start.

Der 42-Jährige will sich nun weiter sportlich betätigen und unter keinen Umständen in alte Muster verfallen. Gegenüber BILD erklärte er, dass er deshalb weiterhin mit TBL-Coach Ramin Abtin (52) in Kontakt bleiben wolle.