Voller Vorfreude auf "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Alle Sendetermine
Deutschland - Der Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ergänzt die magische Weihnachtszeit perfekt. Wir sagen Euch wann und wo er läuft, damit ihr bestens vorbereitet seid!
Einen Grund zur Freude gibt's schon mal: Der Film läuft dieses Jahr noch ganze 15 Mal im TV.
Hier findet Ihr alle Sendetermine im Überblick:2. Advent:
- 7. Dezember 2025, 16.25 Uhr, rbb
3. Advent:
- 14. Dezember, 17.25 Uhr, MDR
4. Advent:
- 21. Dezember, 12.40 Uhr, hr
Heiligabend, 24. Dezember:
- 12.50 Uhr, Das Erste
- 15 Uhr, BR
- 16.25 Uhr, NDR
- 20.15 Uhr, WDR
1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember:
- 15.25 Uhr, Das Erste
- 18.50 Uhr, ONE
2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember:
- 15 Uhr, MDR
- 16.30 Uhr, rbb
27. Dezember:
- 10 Uhr, SWR
28. Dezember:
- 12 Uhr, KiKa
Silvester, 31. Dezember:
- 12.35 Uhr, ONE
- 13.55 Uhr, hr
Außerdem könnt Ihr "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" kostenlos in der ARD-Mediathek streamen.
Der Film läuft auch bei Netflix, Amazon Prime Video und RTL+, verbunden mit kostenpflichtigen Abonnements.
Wer sich den Drehort live anschauen möchte, kann den märchenhaften Flair in und um Moritzburg (Sachsen) erleben.
TAG24 wünscht Euch eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß beim Schauen!
Titelfoto: WDR/Degeto