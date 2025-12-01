Voller Vorfreude auf "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Alle Sendetermine

Deutschland - Der Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ergänzt die magische Weihnachtszeit perfekt. Wir sagen Euch wann und wo er läuft, damit ihr bestens vorbereitet seid!

Der Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" läuft im Dezember 15 Mal. © WDR/Degeto

Einen Grund zur Freude gibt's schon mal: Der Film läuft dieses Jahr noch ganze 15 Mal im TV.

Hier findet Ihr alle Sendetermine im Überblick:

7. Dezember 2025, 16.25 Uhr, rbb

3. Advent:



14. Dezember, 17.25 Uhr, MDR

4. Advent:



21. Dezember, 12.40 Uhr, hr

Heiligabend, 24. Dezember:



12.50 Uhr, Das Erste

15 Uhr, BR

16.25 Uhr, NDR

20.15 Uhr, WDR

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember:

15.25 Uhr, Das Erste

18.50 Uhr, ONE

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember:

15 Uhr, MDR

16.30 Uhr, rbb

27. Dezember:

10 Uhr, SWR

28. Dezember:

12 Uhr, KiKa

Silvester, 31. Dezember:

12.35 Uhr, ONE

13.55 Uhr, hr

Außerdem könnt Ihr "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" kostenlos in der ARD-Mediathek streamen.

Der Film läuft auch bei Netflix, Amazon Prime Video und RTL+, verbunden mit kostenpflichtigen Abonnements.