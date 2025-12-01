Voller Vorfreude auf "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Alle Sendetermine

Alle Sendetermine, wo der Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" läuft.

Von Maxima Michael

Deutschland - Der Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ergänzt die magische Weihnachtszeit perfekt. Wir sagen Euch wann und wo er läuft, damit ihr bestens vorbereitet seid!

Der Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" läuft im Dezember 15 Mal.
Der Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" läuft im Dezember 15 Mal.  © WDR/Degeto

Einen Grund zur Freude gibt's schon mal: Der Film läuft dieses Jahr noch ganze 15 Mal im TV.

Hier findet Ihr alle Sendetermine im Überblick:

2. Advent:
  • 7. Dezember 2025, 16.25 Uhr, rbb
Reality-Star wird erneut Papa - aber wird übel beleidigt: "Du musst ja nicht so viel fressen wie die Frau"
TV & Shows Reality-Star wird erneut Papa - aber wird übel beleidigt: "Du musst ja nicht so viel fressen wie die Frau"

3. Advent:

  • 14. Dezember, 17.25 Uhr, MDR

4. Advent:

  • 21. Dezember, 12.40 Uhr, hr

Heiligabend, 24. Dezember:

  • 12.50 Uhr, Das Erste
  • 15 Uhr, BR
  • 16.25 Uhr, NDR
  • 20.15 Uhr, WDR

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember:

  • 15.25 Uhr, Das Erste
  • 18.50 Uhr, ONE

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember:

  • 15 Uhr, MDR
  • 16.30 Uhr, rbb

27. Dezember:

  • 10 Uhr, SWR

28. Dezember:

  • 12 Uhr, KiKa

Silvester, 31. Dezember:

  • 12.35 Uhr, ONE
  • 13.55 Uhr, hr

Außerdem könnt Ihr "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" kostenlos in der ARD-Mediathek streamen.

Der Film läuft auch bei Netflix, Amazon Prime Video und RTL+, verbunden mit kostenpflichtigen Abonnements.

Wer sich den Drehort live anschauen möchte, kann den märchenhaften Flair in und um Moritzburg (Sachsen) erleben.

TAG24 wünscht Euch eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß beim Schauen!

Titelfoto: WDR/Degeto

Mehr zum Thema TV & Shows: