Désirée Nosbusch im "Kölner Treff": Darüber wundert sich die Schauspielerin sehr

Köln - Schauspielerin Désirée Nosbusch (60) begeistert die Zuschauer immer wieder in unterschiedlichen Rollen. Doch es gibt etwas, worüber sich die Luxemburgerin sich immer wieder sehr wundert - es hat mit dem Alter zu tun.

Schauspielerin Désirée Nosbusch (60) war im "Kölner Treff" zu Gast. © Henning Kaiser/dpa

Denn für die neue ZDFneoriginal-Serie "Husk", die in Nordrhein-Westfalen, Frankfurt und Umgebung sowie Südtirol entsteht, hat die 60-Jährige eine Typveränderung vorgenommen und diese auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht.

Dort zu sehen ist sie mit Kurzhaarschnitt und grauen statt braunen Haaren. Dazu schrieb sie: "Darf ich vorstellen: Josephine Nansen!"

"So heißt die Rolle, die ich dort spielen darf und dann ist das da viral gegangen", verrät sie gegenüber dem Moderatoren-Duo Micky Beisenherz (48) und Susan Link (48).

Ein Thema, welches sie erstaunlich findet, ist, dass Frauen, immer auf das Alter reduziert werden.

"Warum auch immer das Alter überall drunter stehen muss. Das ist, glaube ich, bei Männern anders und ich wundere mich. Das regt mich nicht auf, aber ich wundere mich", gesteht die Tochter einer italienischen Mutter und eines luxemburgischen Vaters.