Désirée Nosbusch im "Kölner Treff": Darüber wundert sich die Schauspielerin sehr
Köln - Schauspielerin Désirée Nosbusch (60) begeistert die Zuschauer immer wieder in unterschiedlichen Rollen. Doch es gibt etwas, worüber sich die Luxemburgerin sich immer wieder sehr wundert - es hat mit dem Alter zu tun.
Denn für die neue ZDFneoriginal-Serie "Husk", die in Nordrhein-Westfalen, Frankfurt und Umgebung sowie Südtirol entsteht, hat die 60-Jährige eine Typveränderung vorgenommen und diese auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht.
Dort zu sehen ist sie mit Kurzhaarschnitt und grauen statt braunen Haaren. Dazu schrieb sie: "Darf ich vorstellen: Josephine Nansen!"
"So heißt die Rolle, die ich dort spielen darf und dann ist das da viral gegangen", verrät sie gegenüber dem Moderatoren-Duo Micky Beisenherz (48) und Susan Link (48).
Ein Thema, welches sie erstaunlich findet, ist, dass Frauen, immer auf das Alter reduziert werden.
"Warum auch immer das Alter überall drunter stehen muss. Das ist, glaube ich, bei Männern anders und ich wundere mich. Das regt mich nicht auf, aber ich wundere mich", gesteht die Tochter einer italienischen Mutter und eines luxemburgischen Vaters.
Zahlreiche Kommentare unter dem Instagram-Beitrag von Désirée Nosbusch
Zahlreiche Kommentare - sowohl positiv als auch negativ - zieren den Beitrag, weshalb sich Désirée gedacht habe: "Mein Gott, was Leute sich eine Mühe machen, so ein einfaches Foto, was mit Freude entstanden ist, zu kommentieren".
Dabei habe es sich bei den grauen Haaren lediglich um eine Perücke gehandelt, wie die vielseitige Schauspielerin und Moderatorin klarstellt.
"Wir suchen als Schauspieler nach irgendetwas, was uns hilft, eine Rolle zu finden, eine Rolle auszufüllen. Mal ist es eine Perücke, mal ist es nur ein Schuh", verrät die 60-Jährige.
Sie sei hingegen eine, die sehr gerne mit Veränderungen arbeite, da es ihr sehr helfe. Und vor allem bei dieser Figur habe sie sich nicht vorstellen können, diese mit ihrem Pferdeschwanz, mit dem sie "schon seit 50 Jahren durch die Welt laufe" zu spielen.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa