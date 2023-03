Von Hirschhausen macht Schluss mit der Maus - Sie wird nach 13 Jahren seine Nachfolgerin!

Eckart von Hirschhausen (55) hört als Moderator von "Frag doch mal die Maus" auf. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Die 37-Jährige werde die Familiensendung am 20. Mai zum ersten Mal moderieren, teilte der WDR am Donnerstag in Köln mit. Hirschhausen werde künftig ebenfalls samstagabends eine neue Show mit dem Titel "Was kann der Mensch?" präsentieren. Die erste Ausgabe sei für den 6. Mai geplant.

Hirschhausen hatte die Maus-Show, in der die Teilnehmer mithilfe der Maus knifflige Kinderfragen beantworten müssen, seit Mai 2010 moderiert.

In seiner neuen Show in der Tradition von "Hirschhausens Quiz des Menschen" gehe es um außergewöhnliche Talente und medizinisches Wissen, gepaart mit Unterhaltung.