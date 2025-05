Was steckt in Fertiggerichten? Dieser Check macht neugierig

Es gibt so viele Reportage-Reihen im Privatfernsehen, die mich null interessieren. Aber Der Sat.1 Fertiggerichte-Check! macht mich neugierig. Zum einen bin ich gespannt, wie sich Stefano Zarrella in seiner ersten TV-Show schlägt und zum anderen finde ich es wirklich interessant, was so alles in den Fertigprodukten steckt und wie man sie daheim ganz einfach aufpeppen kann.

11.50 Uhr, Sat.1