WWM-Kandidat hängt bei Zschopau-Frage: Kann ein Zuschauer aus Sachsen helfen?

Köln - In der Heimat ist Jan Conrads (35) aus Bonn als Klugscheißer bekannt. Gerne korrigiert er - insbesondere grammatikalisch - seine Mitmenschen. Am Montagabend musste sich der Doktorand bei "Wer wird Millionär?" beweisen und wäre beinahe an einer Sachsen -Frage gescheitert.

Er soll ein Klugscheißer sein. Doch mittlerweile korrigiert Jan Conrads (35) nach eigener Aussage nur noch seine Frau bei grammatikalischen Fehlern, sein Umfeld bleibe verschont. © RTL / Stefan Gregorowius

Mit einer Kino-Auswahl-Frage schaffte es der 35-Jährige auf den begehrten Stuhl gegenüber von Kult-Moderator Günther Jauch (68) und auch die ersten Fragen beantwortete er ohne großes Zögern.

Doch bei der 4000-Euro-Frage wusste Conrad nicht mehr weiter: Welches deutsche Drei-Sterne-Restaurant hat 2024 den ersten Platz im Ranking des Gourmetführers "La Liste" erreicht?

Dank des Publikumsjokers und einem klaren Ergebnis von 83 Prozent für die Schwarzwaldstube ging es für den Kandidaten weiter.

Die 8000-Euro-Frage lief dann beinahe wieder wie von selbst, als es um das Outro eines bekannten Liedes mit der Zeile "Fuck you, I won't do what you tell me" ging.