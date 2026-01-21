Panne bei "WWM": Günther Jauch kann nicht fassen, was da auf seinem Display aufploppt
Köln - Die RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" hat ihre nächste Mega-Panne. Moderator Günther Jauch (69) kann es nicht fassen.
Ein Fehlerteufel treibt derzeit sein Unwesen im Kölner Quiz-Studio. Bereits während der jüngsten "3-Millionen-Euro-Woche" war es zuletzt häufiger zu Ungereimtheiten gekommen. So auch in der Folge am Montagabend.
In der Auswahlrunde war die Ergänzung des Sprichworts "Eigener Herd ist Goldes …" gesucht. Für die richtige Lösung: "wert" mussten die Buchstaben e, r, t und w in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Doch sowohl auf Jauchs Moderationskarte als auch auf dem Monitor ploppte statt "Herd" plötzlich ein Vorname auf.
"Wer ist denn Gerd? Bei mir steht 'eigener Gerd'", zeigte sich der Moderator entgeistert. Das Publikum im Saal amüsierte sich köstlich. Kandidat Robert Dömlang (35) antwortete am schnellsten und ergatterte sich so einen Platz auf dem Ratestuhl.
Noch während es sich der Moderator und sein Gast auf ihren Stühlen gemütlich machten, entdeckte Jauch auf seinem Monitor einen ebenso bissigen wie selbstironischen Hinweis seiner Fragen-Redaktion. "Der Verantwortliche wurden entlassen", war da zu lesen. Jauch jubilierte.
Wohl hoffentlich nur ein Scherz, doch angesichts der jüngsten Entlassungswelle im Zuge der großen Umstrukturierung beim Kölner Privatsender hat der Kommentar doch einen faden Beigeschmack. Satte 600 Jobs wurden gestrichen.
Nach Bier-Frage: Günther Jauch schießt erneut gegen seine Redaktion
Nach der 4000-Euro-Frage hakte Jauch interessiert bei seinem Gegenüber nach: "Gibt es schon veganes Bier?" Dömlang, der beruflich als Bierbrauer tätig ist, merkte daraufhin an: "Bier ist grundsätzlich immer vegan." Eine dumme Frage also …
Jauch wies jegliche Schuld von sich. Seine Redaktion habe ihn auf dem Display zu dieser Frage genötigt. "Wissen Sie, manchmal schreiben die mir eine Frage auf, wenn sie was interessiert. Das sind dann die dümmsten Fragen", ätzte der 69-Jährige.
Scherzhaft fügte er dann noch hinzu: "Ich mache mir da jetzt einen Klebestreifen drauf, dass ich gar nichts mehr sehe." Es war bereits der zweite Fauxpas seiner Redaktion an diesem Abend.
Ganz nebenbei quizzte sich Dömlang auf der Gewinnstufen-Leiter derweil immer weiter nach oben. Die 64.000-Euro-Frage: "Wo wurde Erling Haaland bislang noch nicht 'Fußballer des Jahres'?"
Die Antworten: Norwegen, Deutschland, England, Österreich. Der Bierbrauer hatte keine Ahnung und verabschiedete sich: "Herr Jauch, es war schön mit Ihnen." 32.000 Euro gehören ihm. Richtig wäre Antwort B gewesen.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius