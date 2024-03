"Mandat für Mai": Was sagen die Zuschauer zur neuen Sachsen-Serie?

Plauen - Am Donnerstag liefen die ersten beiden Folgen der neuen Sachsen-Serie "Mandat für Mai" im ZDF . Die Reaktion der Zuschauer ist gemischt.

Was die Dorfbewohner noch nicht wissen: Mai hat sich nicht zufällig entschieden, die Hauptstadt zu verlassen. Durch ihren Partner Bo (Kai Schumann, 47) hat sie selbst häusliche Gewalt erlebt.

Gleichzeitig deuten sich Eheprobleme bei dem Ehepaar, was die Tankstelle/Werkstatt führt, an. Biene (Anna Herrmann, 36), die Ehefrau, wird dann auch direkt zu Mais erster Mandantin.

Der erste Fall, der Mai in die ländliche Idylle führt, hat es auch gleich in sich. Ein Kind ist durch Eis, was von einem Windrad gefallen war, ums Leben gekommen, und Mai soll nun mit den Eltern eine außergerichtliche Lösung finden.

Ein idyllisches Dorf an der Göltzschtalbrücke, das Flair vergangener Zeiten und Bewohner mit ihren großen und kleinen Problemen: So sieht der Alltag von Mai (Julia Hartmann, 38) aus, nachdem sie Berlin verlassen hat. Die junge Anwältin hat sich spontan entschieden, ins Vogtland umzusiedeln.

Die Berliner Rechtsanwältin Mai Gardner (Julia Hartmann, 38) kommt für einen rechtlichen Termin ins Vogtland. Sie beschließt spontan zu bleiben. © ZDF/Anke Neugebauer

Da die Serie bereits eine Woche vor TV-Veröffentlichung in der Mediathek verfügbar war, gibt es bei Facebook und X bereits zahlreiche Reaktionen der Zuschauer.

Viele sind begeistert von den ersten Folgen, loben die Serie als echt super. "Die Landschaft und der Inhalt sind einfach nur beeindruckend und fesselnd zugleich", schreibt ein User. Andere freuen sich schon auf eine zweite Staffel. Ob es die geben wird, ist allerdings noch offen.

Es finden sich unter den Kommentaren aber auch kritische Stimmen. So schimpft ein Zuschauer, dass es traurig sei, mit anzusehen, dass die Fernsehgebühren für so etwas in den Sand gesetzt werden.

Ein anderer bemängelt die fehlende Realität. Szenen, in denen beispielsweise beim Skatabend in der Dorfkneipe das Ehepaar Bine und Manu (Sebastian Griegel, 30) über Vergewaltigung in der Ehe sprechen, wirken tatsächlich überzogen, ähnlich wie der spontane Schießunterricht für Mai.

Auch würde Hauptdarstellerin Julia Hartmann, die unter anderem aus Krimi-Produktionen wie "Soko", "Der Kriminalist" oder dem "Usedom-Krimi" bekannt ist, vollkommen untergehen.

Wenn Ihr Euch selbst ein Bild von der Serie machen wollt, alle Folgen findet Ihr in der ZDF-Mediathek. Der dritte und vierte Teil wird dann am kommenden Donnerstag ab 20.15 Uhr im ZDF gezeigt.