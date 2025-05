Überraschung bei Dua Lipa in Hamburg: Plötzlich erklingt dieser deutsche Hit

Hamburg - Dua Lipas zweite Welttournee "Radical Optimism Tour" führt die britisch-albanische Sängerin auch für vier Konzerte nach Deutschland. Los ging es in Hamburg ; direkt für zwei Abende gastiert die 29-Jährige in der Barclays Arena. TAG24 war am Montagabend mit dabei und erlebte mit über 10.000 Menschen eine echte Überraschung.

"Ich liebe solche Live-Momente, wo ein so großer Raum so klein wirkt. Das bringt uns alle näher. Danke, dass ihr meine Träume wahr macht und ich jeden Tag machen kann, was ich liebe. Das bedeutet mir die Welt", so die Sängerin – jetzt wieder auf Englisch.

Zu "Anything for Love" schwebte die Pop-Künstlerin dann auf einem Podest über der Bühne und bewies, dass sie auch ohne ihre Tänzer-Crew mühelos begeistern kann: Über einem Meer aus Handylichtern sang sie den Schluss des Liedes A cappella.

Denn mitten im Set sprach die Sängerin plötzlich fast akzentfrei Deutsch: "Dieser Teil ist bei jeder meiner Shows anders. Ich versuche immer einen Song eines lokalen Künstlers zu singen", so die 29-Jährige und stimmte unter ohrenbetäubendem Jubel "99 Luftballons" von Nena (65) an.

Das namengebende Album zur Tour "Radical Optimism" erschien im Mai 2024. © Tyrone Lebon/Universal Music/dpa

Neben ihrer Professionalität und ansteckenden Energie überzeugte Dua Lipa am Montagabend vor allem durch ihre überraschende Nahbarkeit.

Gleich mehrfach verließ sie die Bühne, um während der Show mit ihren Fans zu reden. Sie machte Selfies, verteilte Umarmungen zum Geburtstag, lobte einen Fan für die Wahl seiner neuen Haarfarbe (rot) und malte eine Vorlage für ein späteres Tattoo.

Zu ihrem allerersten Hit "Be the One" aus dem Jahr 2015 kletterte die 29-Jährige für ein Duett mit dem Publikum sogar in die Menge - "Ich liebe es, euch alle zu sehen!"

Nach 22 Songs inklusive der Zugabe von unter anderem "New Rules", dem Barbie-Song "Dance the Night" und "Houdini" war dann Schluss. Fazit: "Das war eine der krassesten Shows, die ich je gesehen habe", so ein Fan gegenüber TAG24.

Am Dienstag spielt die 29-Jährige dann erneut in der fast ausverkauften Barclays Arena. Nach Zwischenstopps in Paris und Prag kommt Dua Lipa dann für zwei Konzerte am 31. Mai und 1. Juni nach München. Wenige Tickets gibt es noch unter ticketmaster.de.