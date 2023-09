Vollbart und Körperbehaarung wie ein Mann: Dieses Baby sieht aus wie ein Erwachsener!

Baby Joao Miguel ist wegen seiner Körperbehaarung zu einem Internet-Star geworden. © Montage: Screenshot/TikTok/babyjoaomiguel07

Er ist noch kein Jahr alt, sieht aber schon aus wie Mitte 30.

Baby Joao Miguel trägt nicht nur auf dem Kopf eine volle lockige Mähne, der kleine Junge ist auch am gesamten Körper stark behaart und mit seiner üppigen Haarpracht inzwischen zu einem echten TikTok-Star geworden.

Mehr als 100.000 Menschen verfolgen dort das Leben des süßen Knirps', dem bereits jetzt an Armen, Bauch, Rücken, Beinen und sogar im Gesicht mehr Haare wachsen als so manch erwachsenem Mann.

Auf dem TikTok-Kanal des Jungen teilen seine Eltern täglich Einblicke in den Familienalltag mit ihrem Kind und zeigen ihren Sprössling beispielsweise beim Spielen, Schlummern oder Krabbeln - also seinem Alter entsprechenden Aktivitäten, die allerdings nicht so ganz zu seinem erwachsenen Aussehen passen wollen.



Die Herzen seiner mehr als 100.000 Follower scheint der Kleine jedenfalls im Sturm erobert zu haben, wie die begeisterten Kommentare unter seinen putzigen Videos zeigen.

"Der Kleine ist so süß", sind seine Fans entzückt und witzeln: "Der muss seinen Eltern doch Miete zahlen" oder "Er kam mit 35 auf die Welt".