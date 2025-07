Vom KZ zur Theaterikone: Regisseurin will Ida Ehre zurück ins Rampenlicht holen

Hamburg - Nach ihrem Debüt-Erfolg " Monika Haeger: Inside Stasi " meldet sich Regisseurin Nicole Heinrich mit einem neuen Theaterstück zurück. Im Mittelpunkt steht erneut eine bewegende Frauenfigur: die österreichisch-deutsche Schauspielerin Ida Ehre (1900-1989). Uraufgeführt wird Heinrichs Inszenierung am 9. Juli 2025 von Schülern und Schülerinnen des Theaterwahlpflichtkurses an der Ida-Ehre-Schule . TAG24 hat die Wahl-Hamburgerin kurz vor der Premiere zum Interview getroffen.

Trotz ihrer Vergangenheit kehrte die gebürtige Wienerin Deutschland nicht den Rücken, sondern lebte die Kultur nach dem Krieg wieder auf. Als Intendantin holte sie zahlreiche berühmte Theaterstücke und Autoren der Weltliteratur in die Kammerspiele: Zum Beispiel war sie 1947 maßgeblich an der Uraufführung von Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür" beteiligt.

Die Idee zum Stück habe schon lange in ihrem Kopf gehaust, so Heinrich: "Ich wohne in dem Viertel, in dem auch Ida Ehre gelebt hat, und komme oft an ihrem ehemaligen Haus in der Hallerstraße und an den Kammerspielen vorbei."

"Es war eine Bedingung der Schule, dass alle mitspielen, deshalb habe ich ein Ensemble-Stück mit mehreren Idas in verschiedenen Altersphasen geschrieben", erklärte Nicole Heinrich gegenüber TAG24. Begleitet wurde der Kurs von Theaterpädagoge Nicolas Jentzsch Hernández. © Rey Hernández

TAG24: Welche Botschaft möchtest Du mit Deinem Stück vermitteln?

Nicole: Ida Ehres! Sie stand für ein Theater der Menschlichkeit - für Frieden und Verständigung. Dass ihr Theater ein Ort war, wo Menschen sich begegnen. Dass diese Haltung heute so aktuell ist wie damals.



TAG24: Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit der Ida-Ehre-Schule?

Nicole: Ich habe mein Stück über Monika Haeger letztes Jahr dort gezeigt und danach wurde ich vom Oberstufenleiter angesprochen. Der meinte: Ida Ehre würde nächstes Jahr 125 Jahre alt und ob ich nicht Lust hätte, ein Theaterstück zu schreiben. Natürlich habe ich 'Ja' gesagt. Schnell kam dann die Idee auf, dass das Stück in den Kammerspielen aufgeführt werden sollte. So kommt Ehre ein letztes Mal in ihr Theater zurück und das auch noch an ihrem Geburtstag, dem 9. Juli!

TAG24: Wie war die Zusammenarbeit mit den Schülern?



Nicole: Ich wollte, dass die Schüler:innen wirklich etwas über Ehre lernen: Wir uns jede Woche mit einem Akt beschäftigt. Oft habe ich ihnen gesagt: "Hier geht es um ihre Kindheit. Schaut mal in der Biografie auf Seite XY." So haben sie sich ihre Rollen auch inhaltlich erarbeitet. Zum Beispiel haben die Schüler:innen darauf bestanden, dass wir Ida Ehres Affäre mit einem jüngeren Mann einbauen - das fanden sie superspannend. Ich hätte das, ehrlich gesagt, weggelassen.

TAG24: Ist das Stück denn speziell nur für Schüler und Schülerinnen geschrieben?

Nicole: Nein, das Stück ist so geschrieben, dass es auch mit einem professionellen Ensemble funktioniert. Ich würde es wahnsinnig gern noch mal mit Profis auf die Bühne bringen - am liebsten in einem Staatstheater. Aber es ist auch sehr schön, dass es jetzt in der Ida-Ehre-Schule entstanden ist. Das passt einfach.

Tickets für die Premiere von "125 Jahre Ida Ehre" am 9. Juli 2025 gibt es unter hamburger-kammerspiele.de.