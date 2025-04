Hier trinken sie für immer Tee: Oma Lotti (†) und Pfleger Rashid wieder vereint

Hamburg - Eine kleine Dachterrasse in Hamburg: An einem Tisch sitzen Oma Lotti (†93) und ihr langjähriger Pfleger Rashid Hamid (32) und trinken Tee. Für immer. Diese rührende Szene ermöglichte jetzt das Miniatur Wunderland in Erinnerung an die besondere Freundschaft der beiden, die in den vergangenen Jahren insbesondere auf TikTok und Instagram Millionen Menschen begeistert hat.