Wetter und Verkehr beim Hurricane: Fällt Ed Sheerans Konzert ins Wasser?

Hamburg - Das Hurricane-Festival 2024 startet am Freitag im niedersächsischen Scheeßel und wie so oft sind die meistgestellten Fragen im Vorfeld: Wie wird das Wetter und wie die Verkehrslage bei der Anreise? TAG24 hat zwei Experten nach ihren Prognosen und Tipps für das kommende Wochenende gefragt.

Auch 2023 wurden die Festivalbesucher beim Hurricane von Starkregen überrascht. © Lars Penning/dpa

Leider sieht die Wetterlage direkt am ersten Festivaltag – mit Headliner Ed Sheeran – "kritisch" aus, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

"So wie es im Moment aussieht, kommt in der Nacht auf Freitag ein Gebiet mit Schauern und Gewittern reingezogen", so der Meteorologe.

"Die Gewitter können lokal begrenzt auch recht kräftig ausfallen, mit Begleiterscheinungen, die durchaus nicht ungefährlich sein können."

Es sei im Moment noch nicht ganz absehbar, ob diese Scheeßel auch treffen, die Festivalgänger sollten es aber auf jeden Fall im Hinterkopf haben.

Ebenso, dass mit einem Gewitter nicht nur kräftiger Regen, sondern auch Sturmböen einhergehen können, die eventuell auch Windstärke 8 erreichen. Laut dem Experten oft die "Grenze für Festivals".