21-Jähriger von Bahn erfasst: Schwere Beinverletzungen

Waldbronn - In der Nacht zum Freitag wurde in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) ein junger Mann von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Der Fahrer der Straßenbahn konnte trotz Notbremsung einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Gegen 5 Uhr lief der 21-Jährige zu Fuß zwischen den Bahnhaltestellen Reichenbach und Langensteinbach, teilt die Polizei mit.

Der junge Mann stürzte aus noch ungeklärter Ursache auf die Gleise und wurde trotz Notbremsung von einer Straßenbahn erfasst.