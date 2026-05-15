21-Jähriger von Bahn erfasst: Schwere Beinverletzungen
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Waldbronn - In der Nacht zum Freitag wurde in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) ein junger Mann von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.
Gegen 5 Uhr lief der 21-Jährige zu Fuß zwischen den Bahnhaltestellen Reichenbach und Langensteinbach, teilt die Polizei mit.
Der junge Mann stürzte aus noch ungeklärter Ursache auf die Gleise und wurde trotz Notbremsung von einer Straßenbahn erfasst.
Dabei zog er sich schwere Beinverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es laut Polizei nicht.
Titelfoto: Robert Michael/dpa