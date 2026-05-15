Jugendliche versuchten noch, sie zu halten: 14-Jährige von Parkhaus gestürzt
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Backnang - Ein 14-jähriges Mädchen ist am Mittwoch von einem Parkhaus in Backnang (Rems-Murr-Kreis) gestürzt und verletzt worden.
Gegen 20.45 Uhr kletterte das Mädchen über die Brüstung im ersten Stock eines Parkhauses in der Bahnhofstraße, teilte die Polizei mit.
Andere Jugendliche hielten das Mädchen zunächst fest, doch dann konnten sie die Jugendliche nicht mehr halten.
Diese stürzte auf das Dach einer Bushaltestelle unterhalb des Parkhauses. Das Mädchen wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa