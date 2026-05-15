Jugendliche versuchten noch, sie zu halten: 14-Jährige von Parkhaus gestürzt

Backnang - Ein 14-jähriges Mädchen ist am Mittwoch von einem Parkhaus in Backnang (Rems-Murr-Kreis) gestürzt und verletzt worden.

Das Mädchen (14) wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Gegen 20.45 Uhr kletterte das Mädchen über die Brüstung im ersten Stock eines Parkhauses in der Bahnhofstraße, teilte die Polizei mit.

Andere Jugendliche hielten das Mädchen zunächst fest, doch dann konnten sie die Jugendliche nicht mehr halten.