"Feuerlöschen ist absolut das Coolste": Jugendfeuerwehren so beliebt wie nie

Mannheim - Jugendfeuerwehren in Deutschland haben so viele Mitglieder wie noch nie. Ilias aus Mannheim ist einer von ihnen. Was den 14-Jährigen am Feuerlöschen fasziniert - und was Experten zu dem Boom sagen.

Annabella Ferris (r.) und Ilias Jakypbek, Mitglieder der Jugendfeuerwehr, halten bei einer Übungen einen Feuerwehrschlauch in den Händen. © Uwe Anspach/dpa

Ilias Jakypbek trägt Handschuhe, blaue Uniform und einen orangen Schutzhelm. Gemeinsam mit seiner Mitstreiterin hält er den Wasserschlauch, 130 Liter spritzen pro Minute heraus.

Aus dem zweiten Stock des Holzgebäudes kommt Rauch aus der Nebelmaschine. Die Aufgabe: das Feuer löschen und einen Menschen retten.

Ilias Jakypbek ist Mitglied der Jugendfeuerwehr in Mannheim. "Feuerlöschen ist absolut das Coolste", sagt der 14-Jährige. "Also so einen Schlauch in der Hand zu halten, da kommt super viel Wasser raus. Das ist schon mega."

Kinder- und Jugendfeuerwehren in Deutschland erhalten seit Jahren enormen Zulauf - und haben so viele Mitglieder wie noch nie: 2025 waren es laut der Deutschen Jugendfeuerwehr 380.441 Kinder und Jugendliche, rund 42 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor.

Allein in den Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg haben sich laut Innenministerium im vergangenen Jahr 40.136 Kinder und Jugendliche engagiert, ebenfalls ein Rekord. Doch woher kommt der Trend?