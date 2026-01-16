Ab in den Süden: So viele Baden-Württemberger zieht es im Urlaub ins Ausland

Stuttgart - Die Menschen aus Baden-Württemberg reisen gerne - vor allem ins Ausland. Aber auch regionale Ziele spielen eine Rolle.

Baden-Württemberger zieht es am meisten ans Mittelmeer. © Clara Margais/dpa

78 Prozent der Reisen mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen haben Ziele außerhalb von Deutschland, wie eine Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zeigt. Fast die Hälfte dieser Auslandsreisen ging 2024 ans Mittelmeer.

Zu den beliebtesten Zielen gehörten Spanien, Italien, Frankreich und die Türkei.

Zahlreiche Menschen im Südwesten zieht es aber auch nicht in die Ferne: 22 Prozent der längeren Urlaubsreisen gehen ins Inland, 4,5 Prozent sogar in das eigene Bundesland.

Damit kurbeln die Menschen im Südwesten auch die heimische Tourismusbranche an: Ein Viertel der Urlaubsreisen nach Baden-Württemberg wird demnach von Menschen gemacht, die auch dort wohnen.

2025 entfielen auf die Menschen aus dem Südwesten insgesamt mehr als neun der bundesweit rund 69 Millionen längeren Urlaubsreisen. Nach vorläufigen Zahlen entspricht das einem Anteil von etwa 14 Prozent.