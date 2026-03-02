Südwesten schreibt 2800 Stellen aus: Chance für Quereinsteiger

Stuttgart - Das Kultusministerium hat 2800 neue Lehrerstellen in ganz Baden-Württemberg ausgeschrieben. Bis zum 9. März können sich ausgebildete Pädagogen, aber auch Quereinsteiger auf die freien Plätze bewerben.

Das Land will dem Lehrermangel den Kampf ansagen. Je nach Schulform gibt es Unterschiede bei den Einstiegsmöglichkeiten. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

In der aktuellen Bewerbungsrunde, dem sogenannten Hauptausschreibeverfahren, sucht das Land Verstärkung an fast allen Schulen. Die Unterrichtsversorgung für das kommende Schuljahr soll somit gesichert werden.

Besonders spannend ist dies für Fachkräfte aus anderen Bereichen, für die ein Direkteinstieg möglich ist. Gesucht wird vor allem an beruflichen Schulen sowie an den übrigen weiterführenden Schularten. Lediglich an Gymnasien bleibt dieser Weg verschlossen.

Durch die Umstellung auf das neunjährige Gymnasium (G9) sinkt dort vorübergehend der Bedarf an neuen Lehrkräften. Kultusministerin Theresa Schopper (64, Grüne) erklärte: "Für ausgebildete Gymnasiallehrkräfte gibt es dennoch gute Perspektiven. Es stehen zahlreiche Alternativen offen."

Gymnasiallehrkräfte haben demnach gute Chancen an Real- oder Gemeinschaftsschulen. Ein attraktives Modell bietet die Möglichkeit, vorübergehend an einer Sekundar- oder Berufsschule zu unterrichten.

"Das ist ein sicherer Weg zu einer attraktiven Beamtenstelle auf Lebenszeit", betonte Schopper.