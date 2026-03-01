Kriminalität bleibt hoch: So gefährlich sind die Bahnhöfe im Südwesten

Stuttgart - Die Zahl der Straftaten an Bahnhöfen und in Zügen im Südwesten geht in mehreren Bereichen zurück - die Gewaltkriminalität verharrt jedoch auf hohem Niveau. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Mehr als 80 Mal am Tag wird demnach an einem Bahnhof oder in einem Zug in Baden-Württemberg eine Straftat registriert.

Die Bahnhöfe sind inzwischen zu Kriminalitätshotspots geworden. (Symbolfoto) © Katharina Kausche/dpa

Die Bundespolizei zählte im vergangenen Jahr insgesamt 29.944 Straftaten an Bahnhöfen und Zügen im Land - knapp 18 Prozent weniger als im Vorjahr (36.452 Straftaten).

Das Bundesinnenministerium weist aber in seiner Antwort darauf hin, dass wegen eines technischen Systemfehlers nicht für alle Bereiche statistische Daten generiert werden konnten. So fehlen etwa Zahlen zu Massendelikten wie Hausfriedensbruch oder Beleidigung in der Gesamtstatistik.

In den weitaus meisten Fällen handelt es sich bei den Straftaten um Sachbeschädigungen und andere Eigentumsdelikte, aber auch Gewaltdelikte machen einen großen Anteil aus.

Während Eigentums- und Sexualdelikte zuletzt zurückgingen, gilt das für Gewaltdelikte nicht: Mit 2909 Fällen verharrten sie etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Am häufigsten kommt es am Stuttgarter Bahnhof zur Gewalt.

Zudem registrierten die Behörden 15 Fälle, in denen Menschen in den Gleisbereich gestoßen wurden – nach 10 im Jahr 2024. Auch die Zahl der aufgebrochenen Fahrkartenautomaten ist 2025 deutlich gestiegen, von 18 auf 29.