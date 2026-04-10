Achtjährige stürzt beim Wandern in Höhle ab: Rettungshubschrauber im Einsatz

Öllingen - Ein achtjähriges Mädchen ist in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb abgestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Das Mädchen (8) wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Das Kind sei mit seiner Familie am Donnerstag in der Bocksteinhöhle im Lonetal (Kreis Heidenheim) unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Mädchen fiel demnach etwa zwei Meter in die Tiefe. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Achtjährige schließlich in ein Krankenhaus geflogen.