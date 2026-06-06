Vermisster Entdecker (3) steckt in Saftfass

Metzingen - Ein Dreijähriger ist in einem Getränkemarkt in Baden-Württemberg in ein leeres 5000-Liter-Saftfass geraten.

Ein Kind (3) ging auf Entdeckungstour und blieb in einem Fass stecken. (Symbolfoto) © 123RF/kishivan

Der Kleine war am Freitagnachmittag von zu Hause weggelaufen, wie die Polizei mitteilte. Als die Suche der Eltern in Metzingen (Landkreis Reutlingen) erfolglos blieb, meldete sich der Vater bei der Polizei.

Beamte und Polizeihunde durchkämmten die Umgebung.

Klopfgeräusche des Kindes führten dann zum glücklichen Ausgang: Anwohner hörten sie aus einem Saftfass in einem nahe gelegenen Getränkemarkt.