ADAC warnt vor Rekord-Staus: Wo im Ländle zum Ferienstart das große Chaos droht

Stuttgart - Am Donnerstag beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien - und damit auch die Reisezeit für sehr viele Urlauber. Wann und wo Autofahrer mit Staus rechnen müssen. Und wo es auch bei der Bahn Probleme gibt.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf besonders viel Verkehr einstellen und auch etwas Geduld mitbringen. © Markus Lenhardt/dpa

Auf den Straßen rechnet der ADAC Württemberg vor allem am Ende der Woche mit vielen Staus. Weil dann alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben, erreiche der Reiseverkehr den Höhepunkt des Jahres, sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt des ADAC.

Die höchste Staugefahr sehen die Experten am Freitag. Vor allem zwischen 10 und 16 Uhr sei mit Staus zu rechnen. Aber auch am Wochenende könnten viele auf der Autobahn ausgebremst werden.

Im vergangenen Jahr sei das erste Ferienwochenende das staureichste des ganzen Jahres gewesen mit insgesamt 1471 Kilometern Stau in Baden-Württemberg. Auch in diesem Jahr rechne man mit einem vergleichbaren Verkehrsgeschehen, hieß es.

Besonders belastet dürften der Prognose zufolge die A5 zwischen Heidelberg und Basel sowie die A8 zwischen Karlsruhe und Ulm sein. Auf beiden Strecken gibt es zudem Baustellen, die die Staugefahr erhöhen.

Haben es die Reisenden aus dem Südwesten heraus geschafft, drohen aber weitere Staus. Auch auf den Strecken in Richtung Süden, etwa vor dem Gotthard-Tunnel in der Schweiz. Der Fernpass in Österreich ist am ersten Feriensamstag wegen einer Demonstration für mehrere Stunden voll gesperrt.