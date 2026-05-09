Andreas Jung wird neuer Kultusminister im Südwesten

Stuttgart - Der CDU-Klimapolitiker Andreas Jung (50) wird neuer Kultusminister in Baden-Württemberg .

Andreas Jung (50) saß bislang als profilierter Umwelt- und Klimaexperte der Unions-Fraktion im Bundestag. Nun soll er Bildungsminister in Stuttgart werden. © Markus Lenhardt/dpa

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Der 50-Jährige ist eigentlich Experte für Umwelt- und Klimapolitik und außerdem einer von sechs CDU-Bundesvize und damit Stellvertreter von CDU-Chef Friedrich Merz (70).

Der Jurist, der seit über 20 Jahren im Bundestag sitzt, gilt als liberal und pragmatisch.

CDU-Landeschef Manuel Hagel (38) will die überraschende Personalie am Samstagmittag beim Parteitag in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) verkünden.