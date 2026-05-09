Andreas Jung wird neuer Kultusminister im Südwesten
Von David Nau, Nico Pointner
Stuttgart - Der CDU-Klimapolitiker Andreas Jung (50) wird neuer Kultusminister in Baden-Württemberg.
Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Der 50-Jährige ist eigentlich Experte für Umwelt- und Klimapolitik und außerdem einer von sechs CDU-Bundesvize und damit Stellvertreter von CDU-Chef Friedrich Merz (70).
Der Jurist, der seit über 20 Jahren im Bundestag sitzt, gilt als liberal und pragmatisch.
CDU-Landeschef Manuel Hagel (38) will die überraschende Personalie am Samstagmittag beim Parteitag in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) verkünden.
Jung wird als Kultusminister Nachfolger der Grünen-Politikerin Theresa Schopper (65). In die Bildungspolitik in Baden-Württemberg muss er sich aber erst noch einarbeiten.
Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa