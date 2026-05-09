Andreas Jung wird neuer Kultusminister im Südwesten

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Der CDU-Klimapolitiker Andreas Jung wird neuer Kultusminister in Baden-Württemberg.

Von David Nau, Nico Pointner

Stuttgart - Der CDU-Klimapolitiker Andreas Jung (50) wird neuer Kultusminister in Baden-Württemberg.

Andreas Jung (50) saß bislang als profilierter Umwelt- und Klimaexperte der Unions-Fraktion im Bundestag. Nun soll er Bildungsminister in Stuttgart werden.
Andreas Jung (50) saß bislang als profilierter Umwelt- und Klimaexperte der Unions-Fraktion im Bundestag. Nun soll er Bildungsminister in Stuttgart werden.  © Markus Lenhardt/dpa

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Der 50-Jährige ist eigentlich Experte für Umwelt- und Klimapolitik und außerdem einer von sechs CDU-Bundesvize und damit Stellvertreter von CDU-Chef Friedrich Merz (70).

Der Jurist, der seit über 20 Jahren im Bundestag sitzt, gilt als liberal und pragmatisch.

CDU-Landeschef Manuel Hagel (38) will die überraschende Personalie am Samstagmittag beim Parteitag in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) verkünden.

Jung wird als Kultusminister Nachfolger der Grünen-Politikerin Theresa Schopper (65). In die Bildungspolitik in Baden-Württemberg muss er sich aber erst noch einarbeiten.

Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa

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