Besoffener Passagier eskaliert im Flieger: Ryanair-Maschine muss zwischenlanden

Rheinmünster - Ein Flugzeug von Ryanair musste am Mittwochabend am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zwischenlanden, weil ein Gast andere Passagiere belästigte und sich aggressiv verhielt.

Der Mann wurde nach der Landung von der Polizei aus dem Ryanair-Flugzeug geholt. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Die Maschine war aus Berlin gestartet, als sich ein 43-jähriger Passagier völlig danebenbenahm und Mitfliegende belästigte.

Der Mann hatte zuvor jede Menge Alkohol getrunken, teilt die Polizei mit. Als er sich auch noch übergab, entschied sich der Pilot zu einer Zwischenlandung.

Die Polizei holte den 43-Jährigen nach der Landung auf dem Baden-Airpark aus dem Flugzeug. Er muss sich mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz verantworten.

Ob er anschließend die Heimreise antrat oder sich einen neuen Flieger ans Urlaubsziel buchte, ist nicht bekannt. Welche Kosten der Fluggesellschaft durch den Umweg entstand und ob der Mann dafür haften muss, blieb unklar.

Das Flugunternahmen teilte TAG24 auf Anfrage mit: "Ryanair verfolgt eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber Fehlverhalten von Passagieren und wird weiterhin konsequent gegen ungebührliches Verhalten vorgehen, um sicherzustellen, dass alle Passagiere und Besatzungsmitglieder in einer respektvollen und stressfreien Umgebung reisen können – frei von unnötigen Störungen."