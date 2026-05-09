Teenager (14) liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Wolfach - Ein Jugendlicher hat sich auf einem Motorrad eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Statt anzuhalten, floh der 14-Jährige vor der Polizei. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Beamten wollten den 14-Jährigen am Freitag in Wolfach (Ortenaukreis, Baden-Württemberg) kontrollieren, da an seinem Elektromotorrad kein Nummernschild angebracht war.

Doch statt anzuhalten, gab der Jugendliche nach Angaben der Polizei Gas.

Nach etwa drei Kilometern kam der 14-Jährige mit seiner Maschine in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter.

Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Zuvor war es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto gekommen.