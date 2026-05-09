Teenager (14) liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

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Ein Jugendlicher hat sich auf einem Motorrad eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Von Marcel Gnauck

Wolfach - Ein Jugendlicher hat sich auf einem Motorrad eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Statt anzuhalten, floh der 14-Jährige vor der Polizei. (Symbolbild)
Statt anzuhalten, floh der 14-Jährige vor der Polizei. (Symbolbild)  © Jens Büttner/dpa

Beamten wollten den 14-Jährigen am Freitag in Wolfach (Ortenaukreis, Baden-Württemberg) kontrollieren, da an seinem Elektromotorrad kein Nummernschild angebracht war.

Doch statt anzuhalten, gab der Jugendliche nach Angaben der Polizei Gas. 

Nach etwa drei Kilometern kam der 14-Jährige mit seiner Maschine in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter.

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Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Zuvor war es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto gekommen.

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Laut Polizei hatte der 14-Jährige weder einen Führerschein noch war das Elektromotorrad für den Straßenverkehr zugelassen.

Wie schnell der Jugendliche unterwegs war, teilte die Polizei nicht mit.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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