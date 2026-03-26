Anlagebetrug in Millionenhöhe: 61-Jährige aus Schweden ausgeliefert

Stuttgart - Wegen ihrer möglichen Beteiligung an einem international organisierten Anlagebetrug über das Internet hat die schwedische Justiz eine 61 Jahre alte Frau nach Baden-Württemberg ausgeliefert.

Den Anlegern soll ein Schaden von 1,17 Millionen Euro entstanden sein. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Schwedin sitze nun im Südwesten in Untersuchungshaft, teilten das Landeskriminalamt und das Cybercrime-Zentrum in Stuttgart mit. 24 Anlegern sei ein Schaden von 1,17 Millionen entstanden. Der Frau wird Beihilfe zum Betrug zur Last gelegt.

Die mutmaßlichen Betrugsopfer kommen aus Konstanz, Tübingen, dem Landkreis Karlsruhe, dem Rhein-Neckar-Kreis sowie aus Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen.

Nach Angaben der Ermittler sollen sich mehrere Personen spätestens im Jahr 2018 zusammengeschlossen haben, um den Anlagebetrug zu begehen.

Hierzu wurden professionell gestaltete Internetplattformen betrieben, auf denen vermeintliche Investitionsmöglichkeiten in Finanzprodukte und Derivate angeboten wurden. Die Plattformen wurden über Online-Werbung und soziale Medien beworben.