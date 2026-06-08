Für Pendler und Urlauber wichtig: Südbahn in Richtung Bodensee wieder frei

Ravensburg/Friedrichshafen - Nach Monaten der Sanierung ist die Südbahn zwischen Aulendorf und Friedrichshafen wieder komplett freigegeben worden.

Die Südbahn ist nach monatelangen Bauarbeiten endlich wieder frei. (Archivfoto) © Felix Kästle/dpa

Am Morgen hatte es laut Deutscher Bahn Verzögerungen bei der Abnahme gegeben - sodass, anders als angekündigt, der Teil der Strecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen noch gesperrt blieb.

Pendler und andere Bahnreisende mussten zunächst weiter mit dem Ersatzverkehr fahren. Nur der Streckenteil zwischen Ravensburg und Aulendorf war wie geplant freigegeben worden.

Eigentlich hätte die sogenannte Südbahn nach den Pfingstferien und damit planmäßig zu Schulbeginn wieder in Betrieb sein sollen. Die Bahnstrecke war seit dem 6. März wegen Bauarbeiten komplett gesperrt gewesen.

Es wurden umfangreiche Arbeiten an mehreren Brücken entlang der Strecke durchgeführt, eine tonnenschwere Brücke wurde im Landkreis Ravensburg über die Wolfegger Ach neu eingesetzt.

Zeitweise war nur der Abschnitt zwischen Friedrichshafen und Ravensburg betroffen gewesen, seit Mitte Mai auch die Verbindung weiter Richtung Aulendorf. Statt Zügen fuhren Express- und Regionalbusse über die B30 mit längeren Fahrtzeiten.