Auf diesen Straßen im Südwesten wird es ab heute voll

Über Fronleichnam und das lange Wochenende drohen Staus auf den Autobahnen im Südwesten. © Marijan Murat/dpa

Vor allem auf den Autobahnen in Richtung Norden sei mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, teilte der ADAC Württemberg mit.

Den Feiertag nutzen viele Menschen für einen Kurztrip am verlängerten Wochenende. Außerdem enden am Sonntag die zweiwöchigen Pfingstferien in Baden-Württemberg sowie in Bayern.

Volle Autobahnen erwartet der Verkehrsclub am Wochenende, wenn zahlreiche Urlauber zurückkehren. Insbesondere am Sonntagnachmittag drohen deshalb Staus.

An Fronleichnam selbst dürfte es hingegen eher ruhig werden. ADAC-Experte Holger Bach rechnet mit wenig Verkehr, da viele Kurzurlauber bereits am Mittwochnachmittag aufbrechen würden.