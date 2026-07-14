Auto geht auf B10 in Flammen auf: Grötzinger Tunnel gesperrt

Karlsruhe - Nach dem Brand eines Autos ist der Grötzinger Tunnel bei Karlsruhe weiterhin gesperrt.

In der Nacht ist im Grötzinger Tunnel ein Auto in Brand geraten. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Das Auto ging in der Nacht in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte.

Drei Menschen befanden sich in dem Fahrzeug, konnten es aber rechtzeitig verlassen. Sie kamen nicht in eine Klinik.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer.