Auto geht auf B10 in Flammen auf: Grötzinger Tunnel gesperrt
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Von Klaas Seißer
Karlsruhe - Nach dem Brand eines Autos ist der Grötzinger Tunnel bei Karlsruhe weiterhin gesperrt.
Das Auto ging in der Nacht in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte.
Drei Menschen befanden sich in dem Fahrzeug, konnten es aber rechtzeitig verlassen. Sie kamen nicht in eine Klinik.
Die Einsatzkräfte löschten das Feuer.
Wegen der Schäden am Tunnel ist dort kein Verkehr möglich. Wie lange der Tunnel noch gesperrt bleibt, ist unklar.
Auf der Umleitung kann es zu Verzögerungen kommen.
Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24