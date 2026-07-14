Auto geht auf B10 in Flammen auf: Grötzinger Tunnel gesperrt

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Der Grötzinger Tunnel ist nach einem Fahrzeugbrand weiterhin nicht befahrbar. Wann die Sperrung aufgehoben wird, steht noch nicht fest.

Von Klaas Seißer

Karlsruhe - Nach dem Brand eines Autos ist der Grötzinger Tunnel bei Karlsruhe weiterhin gesperrt.

In der Nacht ist im Grötzinger Tunnel ein Auto in Brand geraten.
In der Nacht ist im Grötzinger Tunnel ein Auto in Brand geraten.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Das Auto ging in der Nacht in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte.

Drei Menschen befanden sich in dem Fahrzeug, konnten es aber rechtzeitig verlassen. Sie kamen nicht in eine Klinik.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer.

Der Tunnel ist vorerst gesperrt.
Der Tunnel ist vorerst gesperrt.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Wegen der Schäden am Tunnel ist dort kein Verkehr möglich. Wie lange der Tunnel noch gesperrt bleibt, ist unklar.

Auf der Umleitung kann es zu Verzögerungen kommen.

Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24

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