Stromausfall nach Brand in Umspannwerk: Darum sollen Menschen jetzt zu Hause bleiben

Remseck am Neckar - Wegen einer Verpuffung im Umspannwerk Aldingen haben Menschen in Remseck, Pattonville (Kreis Ludwigsburg) und Teilen von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) keinen Strom.

Remseck: Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am Einsatzort an dem Umspannwerk, in dem es gebrannt hat. © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, werde sich der Stromausfall bis mindestens 16 Uhr ziehen. Grund sei mutmaßlich ein technischer Defekt, bei dem es zu der Verpuffung mitsamt Rauch kam.

Die Feuerwehr ist vor Ort. Der Vorfall sei gegen Mittag gemeldet worden.



Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte, dass infolge des Brandes eine Rauchgaswolke und Isoliergas einer Elektroanlage freigesetzt worden seien.

"Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. Suchen Sie ein Gebäude auf. Bleiben Sie in Wohnungen und Häusern. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, stellen Sie vorhandene Klimaanlagen ab."