Stromausfall nach Brand in Umspannwerk: Darum sollen Menschen jetzt zu Hause bleiben
Von Tatjana Bojic
Remseck am Neckar - Wegen einer Verpuffung im Umspannwerk Aldingen haben Menschen in Remseck, Pattonville (Kreis Ludwigsburg) und Teilen von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) keinen Strom.
Wie die Polizei mitteilte, werde sich der Stromausfall bis mindestens 16 Uhr ziehen. Grund sei mutmaßlich ein technischer Defekt, bei dem es zu der Verpuffung mitsamt Rauch kam.
Die Feuerwehr ist vor Ort. Der Vorfall sei gegen Mittag gemeldet worden.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte, dass infolge des Brandes eine Rauchgaswolke und Isoliergas einer Elektroanlage freigesetzt worden seien.
"Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. Suchen Sie ein Gebäude auf. Bleiben Sie in Wohnungen und Häusern. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, stellen Sie vorhandene Klimaanlagen ab."
Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Strom bereits am Sonntag für eine Stunde wegen eines kleinen Böschungsbrandes in der Nähe des Umspannwerks ausgefallen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa