Autos krachen frontal ineinander: Bundesstraße voll gesperrt
Engelsbrand - Heftige Kollision im baden-württembergischen Enzkreis! Am Donnerstagnachmittag sind zwei Autos nahe Pforzheim verunfallt.
Ersten Angaben zufolge geschah der Crash kurz nach 14.30 Uhr auf der B294 zwischen Engelsbrand und Birkenfeld.
Aus noch ungeklärter Ursache geriet eines der Fahrzeuge plötzlich in den Gegenverkehr und stieß mit einem weiteren Wagen frontal zusammen.
Infolgedessen sollen drei Beteiligte schwer verletzt worden sein. Eine Person musste wohl durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.
Beide Autos wurden stark beschädigt, wie auch Fotos von vor Ort zeigen.
Die Bundesstraße musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: Waldemar Gress/Einsatzreport24