Mutmaßliche Entführung: Wer kennt diesen Mann?

In Tübingen kam es zu einer mutmaßlichen Entführung, die Polizei sucht via Aktenzeichen XY nun nach dem Täter mit Phantombild.

Von Martin Oversohl

Tübingen - Nach der mutmaßlichen Entführung einer Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Tübingen sind bei einem Zeugenaufruf in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" mehrere Hinweise eingegangen. Unter anderem war das Phantombild des Tatverdächtigen gezeigt worden.

In der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" bat die Polizei um Zeugen von der vermeintlichen Entführung.
In der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" bat die Polizei um Zeugen von der vermeintlichen Entführung.  © Matthias Balk/dpa

"Genau dieses Phantombild ist von mehreren Leuten erkannt worden", hieß es vom Landeskriminalamt Bayern nach der Auswertung der Anrufe.

Der Mann sei am Tag der Tat in der Nähe des Parkplatzes gesehen worden. Außerdem sei die Belohnung in diesem Fall "von privater Seite" erhöht worden, teilte das LKA weiter mit.

Die damals 68 Jahre alte Frau war nach Polizeiangaben im vergangenen April in Tübingen am helllichten Tag überfallen, bedroht und entführt worden.

Die Polizei Baden-Württemberg wendet sich nun mit Fotos der Kleidung und einem Phantombild an die Öffentlichkeit.
Die Polizei Baden-Württemberg wendet sich nun mit Fotos der Kleidung und einem Phantombild an die Öffentlichkeit.  © Polizei Baden-Württemberg

Der Täter hatte sie in den Kofferraum ihres eigenen Autos gezwungen und war unerkannt mit mehreren gestohlenen Bankkarten geflohen.

Der Frau war es gelungen, sich zu befreien.

Titelfoto: Bildmontage: Matthias Balk/dpa; Polizei Baden-Württemberg

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: