Vogelgrippe bei Graugans im Landkreis Heilbronn nachgewiesen

Heilbronn - Eine mit Vogelgrippe infizierte Graugans ist im Landkreis Heilbronn entdeckt worden. Bei dem Tier sei das Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen worden, wie das Landratsamt mitteilte.

Die infizierte Graugans trug das Influenzavirus vom Subtyp H5N1 in sich, so das zuständige Landratsamt. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Wildvogel wurde demnach im Bereich des Breitenauer Sees gefunden. Der See liegt auf dem Gebiet von Obersulm und Löwenstein, östlich von Heilbronn.

Das Untersuchungsergebnis des Greifswalder Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) habe das Landratsamt am 5. November erhalten. Weitere bestätigte Fälle der Geflügelpest sind im Landkreis Heilbronn demnach derzeit nicht bekannt.

Die Behörden seien zu der Einschätzung gekommen, dass sich das Infektionsrisiko durch den Fund der infizierten Graugans vor Ort nicht erhöht habe.

Weitere Präventionsmaßnahmen gebe es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.