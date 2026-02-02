Baby als Geschenk: So viele Mütter im Ländle entbinden am eigenen Geburtstag

Stuttgart - In Baden-Württemberg gibt es jedes Jahr Tausende Geburten, aber für einige Familien ist das Datum ein ganz besonderer Volltreffer.

Zahlreiche Mütter und Väter im Südwesten teilen sich den eigenen Geburtstag mit ihrem Kind. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

250 Frauen brachten ihr Kind genau an ihrem eigenen Ehrentag zur Welt, wie das Statistische Landesamt offenlegte. Dabei hielten sich die Geschlechter fast die Waage (126 Jungen und 124 Mädchen).

Auch 272 frischgebackene Papas durften ihren Nachwuchs am eigenen Geburtstag willkommen heißen.

Drei Mütter teilten sich den Ehrentag mit ihrem Kind bei einem Altersunterschied von maximal 20 Jahren, während zehn Mütter über 40 Jahre älter waren als ihr "Geburtstags-Zwilling". Bei den Vätern gab es sieben junge Papas unter 25 Jahren und sechs stolze Väter über 50, die ab nun gemeinsam mit dem Nachwuchs Kerzen ausblasen dürfen.

Bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 366 ist es keine Überraschung, dass bei rund 97.500 Geburten etwa 266 Kinder am Geburtstag eines Elternteils zur Welt kommen.