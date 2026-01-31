Worauf sich Pendler zwischen Baden und Elsass schon bald freuen dürfen

Kehl - Bahnpendler zwischen Baden und dem Elsass können von Mai an auf komfortable neue Züge hoffen.

Blick auf den "Regiolis -TFR". Zwischen Baden und Elsass kommen die neuen Regionalzüge zum Einsatz. © Harald Tittel/dpa

Nachdem nun auch die Zulassung für Deutschland vorliegt, sollen die neu beschafften französischen Züge ab Mai auf den Strecken Offenburg-Kehl-Straßburg und Müllheim-Neuenburg-Mulhouse fahren, teilte die französische Région Grand Est mit.

Dies seien die Grenzstrecken mit dem meisten Verkehr, auf denen die neuen Züge am dringendsten benötigt werden.

Die übrigen neuen "Regiolis"-Züge werden dann bis Dezember 2026 nach und nach auf den anderen Strecken zwischen Ostfrankreich sowie Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland den Verkehr übernehmen, sagte der Vizepräsident der Région Grand Est, Thibaud Philipps.

Dabei handelt es sich um die Strecken Straßburg-Karlsruhe, Straßburg-Saarbrücken, Straßburg-Wissembourg-Neustadt/Weinstraße, Metz-Trier und Metz-Saarbrücken.