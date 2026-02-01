Südwesten zieht Konsequenzen nach tödlichem Angriff auf Gerichtsvollzieher

Stuttgart - Nach einem tödlichen Angriff im Saarland zieht Baden-Württemberg Konsequenzen: Gerichtsvollzieher erhalten ab sofort umfangreiche Schutzausrüstung.

Auch in anderen Bundesländern wurde bereits Schutzausrüstung für Gerichtsvollzieher eingeführt. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Den 536 Beschäftigten stehen nun unter anderem ballistische Schutzwesten mit Stichschutz zur Verfügung, teilte das Justizministerium mit. Die Kosten dafür übernehme vollständig das Land.

Auf Wunsch erhalten Vollzieher zudem weitere Schutzkleidung wie Schnittschutz-Armstulpen oder Langarmshirts sowie Handschuhe mit integriertem Schnittschutz.

"Die baden-württembergische Schutzausrüstung ist ein großer Sicherheitsgewinn für die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher, die oft in schwierigen, manchmal in gefährlichen Situationen für den Rechtsstaat einstehen müssen", hieß es von Justizministerin Marion Gentges (54, CDU).

"Deshalb wollen wir sie bestmöglich schützen." Gemeinsam mit der Deutschen Justiz-Gewerkschaft Baden-Württemberg (DJG-BW) und dem Deutschen Gerichtsvollzieher Bund (DGVB) Landesverband Baden-Württemberg habe man an dem Sicherheitspaket gearbeitet.