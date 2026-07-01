Baden-Württemberg hat abgestimmt: Das ist der Jubiläumssong des Bundeslandes

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Bei einer Abstimmung über den Song zum 75. Geburtstag von Baden-Württemberg gewinnt ein Titel über Dinge, die typisch für das Land sein sollen.

Von Jennifer Kramer

Stuttgart - Für sein 75-Jahre-Landesjubiläum hat Baden-Württemberg jetzt ein eigenes Lied: Die Mannheimer Band Faxen gewann mit ihrem Song "The Länd" die Online-Abstimmung zum Jubiläumssong – mit mehr als 47 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie das Staatsministerium mitteilte.

Der Songtitel passt zur weit über die Landesgrenze bekannt gewordene Imagekampagne "The Länd".
Der Songtitel passt zur weit über die Landesgrenze bekannt gewordene Imagekampagne "The Länd".  © Uli Deck/dpa

Die Band setzte sich damit gegen die beiden anderen Finalistensongs von Anica und Freezy Bakery durch.

In ihrem humorigen Gute-Laune-Song besingt Faxen Dinge, die für "The Länd" typisch seien: Kehrwoche, Brezeln und die schwäbische Sparsamkeit. "Faxen überzeugte durch eine authentische, nahbare Sprache, die typische Facetten des Lebens in Baden-Württemberg beschreibt", hieß es vom Staatsministerium.

Sechs Wochen lang konnten die Baden-Württemberger online für ihren liebsten Landessong abstimmen. Zuvor hatte eine Jury aus den eingereichten Liedern von Studierenden und Ehemaligen der Popakademie eine Vorauswahl getroffen.

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Geplant ist, dass Faxen im Jubiläumsjahr auf Veranstaltungen mit dem Song auftritt. Noch in diesem Jahr soll außerdem ein Musikvideo zu "The Länd" entstehen.

Unter anderem werden in dem neuen Song Brezeln besungen. (Symbolfoto)
Unter anderem werden in dem neuen Song Brezeln besungen. (Symbolfoto)  © Sina Schuldt/dpa

Bisher keine gemeinsame Hymne

Anlass der Aktion ist der 75. Geburtstag des Bundeslandes im April 2027. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Alliierten den Südwesten zunächst in die Gebiete Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern aufgeteilt. Erst 1952 entstand nach einer Volksabstimmung das neue Bundesland.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat das Bundesland bisher keine Landeshymne. Bis heute existieren nur die Hymnen der drei ehemaligen Staaten: das Badnerlied, die Hymne der Württemberger und das Hohenzollernlied.

Titelfoto: Uli Deck/dpa

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