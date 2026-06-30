Beliebte Therme öffnet nach Millionenbrand endlich wieder: Werden jetzt auch die Preise erneuert?

Weinheim - Rund eineinhalb Jahre nach dem Brand mit Millionenschaden im Spaßbad "Miramar" in Weinheim nahe der Grenze zu Hessen öffnet am Mittwoch (1. Juli) dort auch die Salz- und Kristalltherme wieder.

Hohe Flammen schlugen Ende 2024 aus dem Gebäude im baden-württembergischen Weinheim. (Archivbild) © Priebe/pr-video/dpa

Damit sind alle Bereiche des Erlebnisbades nach dem Feuer wieder in Betrieb. Der Schaden lag damals nach Angaben des Betreibers bei mehr als 20 Millionen Euro. Der Eröffnungstermin der Therme hatte sich mehrfach verschoben. Zeitweise war bereits Ende 2025 geplant gewesen.

Laut Betreiber wurde die Salz- und Kristalltherme in den vergangenen 18 Monaten erneuert und weiterentwickelt.

Die Therme sei neu gestaltet worden, unter anderem sei die Raumakustik verbessert worden, heißt es. Die technische Infrastruktur, etwa die Wasseraufbereitung, sei erneuert worden.

Elemente wie die charakteristischen Kristallwelten, bei denen an den Wänden Amethyste anstatt Fliesen angebracht waren, seien allerdings erhalten geblieben.

Insgesamt seien mehr als 20 Millionen Euro in den Wiederaufbau und die Modernisierung des Bades investiert worden. Rund neun Millionen Euro entfallen auf die Therme.

Das Bad hatte mitgeteilt, den Bereich baugleich mit der ursprünglichen Therme wiederzuerrichten zu wollen.