Beliebte Therme öffnet nach Millionenbrand endlich wieder: Werden jetzt auch die Preise erneuert?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein verheerender Brand Ende 2024 zerstörte die Therme des "Miramar" in Weinheim. Nun soll sie wiedereröffnet werden. Sind auch die Preise erneuert worden?

Von Stefanie Järkel

Weinheim - Rund eineinhalb Jahre nach dem Brand mit Millionenschaden im Spaßbad "Miramar" in Weinheim nahe der Grenze zu Hessen öffnet am Mittwoch (1. Juli) dort auch die Salz- und Kristalltherme wieder.

Hohe Flammen schlugen Ende 2024 aus dem Gebäude im baden-württembergischen Weinheim. (Archivbild)
Hohe Flammen schlugen Ende 2024 aus dem Gebäude im baden-württembergischen Weinheim. (Archivbild)  © Priebe/pr-video/dpa

Damit sind alle Bereiche des Erlebnisbades nach dem Feuer wieder in Betrieb. Der Schaden lag damals nach Angaben des Betreibers bei mehr als 20 Millionen Euro. Der Eröffnungstermin der Therme hatte sich mehrfach verschoben. Zeitweise war bereits Ende 2025 geplant gewesen.

Laut Betreiber wurde die Salz- und Kristalltherme in den vergangenen 18 Monaten erneuert und weiterentwickelt.

Die Therme sei neu gestaltet worden, unter anderem sei die Raumakustik verbessert worden, heißt es. Die technische Infrastruktur, etwa die Wasseraufbereitung, sei erneuert worden.

Seltener Nachwuchs im Südwesten: Fischadler-Jungen Luke und Leila sind da
Baden-Württemberg Seltener Nachwuchs im Südwesten: Fischadler-Jungen Luke und Leila sind da

Elemente wie die charakteristischen Kristallwelten, bei denen an den Wänden Amethyste anstatt Fliesen angebracht waren, seien allerdings erhalten geblieben.

Insgesamt seien mehr als 20 Millionen Euro in den Wiederaufbau und die Modernisierung des Bades investiert worden. Rund neun Millionen Euro entfallen auf die Therme.

Das Bad hatte mitgeteilt, den Bereich baugleich mit der ursprünglichen Therme wiederzuerrichten zu wollen.

Der Thermenbereich war nach dem verheerenden Brand stark beschädigt. (Archivbild)
Der Thermenbereich war nach dem verheerenden Brand stark beschädigt. (Archivbild)  © -/Miramar/dpa

So sehen die neuen Eintrittspreise aus

Die Therme wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren neu aufgebaut und renoviert.
Die Therme wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren neu aufgebaut und renoviert.  © -/Miramar Weinheim/dpa

Die Preise würden nun "moderat" angepasst, sagte Geschäftsführerin Lara Steinhart. Demnach steigt der Tagestarif im Erlebnisbad für Erwachsene zum 1. Juli um einen Euro von 29,90 Euro auf 30,90 Euro. Dafür würden Familien für Kinder nicht schon ab zwei Jahren Eintritt zahlen, sondern erst ab drei Jahren.

Der Tagestarif für die Therme inklusive Erlebnisbad steigt von 35,90 Euro auf 38,90 Euro, der Saunazuschlag bleibt bei 5 Euro. Damit kosten Sauna, Therme und Erlebnisbad nun im Tagestarif 43,90 Euro statt wie zuvor 40,90 Euro.

Das Spaßbad selbst hatte bereits im Juni 2025 wieder geöffnet - allerdings ohne die Therme. Bei dem Brand in der Salz- und Kristalltherme war auch das Freizeitbad teilweise zerstört worden. Abschließende Untersuchungen hätten ergeben, dass ein technischer Defekt zu dem Feuer geführt habe, sagte ein Sprecher der Therme.

Titelfoto: Bildmontage: Priebe/pr-video/dpa, -/Miramar Weinheim/dpa

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: