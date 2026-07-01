Stromausfall legt Systeme beim Verfassungsschutz in Stuttgart teils lahm

Stuttgart - Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg hat nach Angaben eines Sprechers zeitweise mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt.

Der Stromausfall legte Systeme beim Verfassungsschutz teils lahm. © Bernd Weißbrod/dpa

Man habe seit dem Morgen Probleme mit der internen Stromversorgung gehabt, sagte ein Sprecher der Behörde. Deswegen seien verschiedene Systeme zeitweise nur eingeschränkt nutzbar gewesen.

Inzwischen sei das Problem behoben, sagte der Sprecher. Demnach habe es ein defektes Bauteil gegeben. Dieses sei ausgetauscht worden. Nun sei der Strom wieder da. Es dauere aber eine Weile, bis die Systeme wieder hochgefahren werden könnten, so der Sprecher.

Dem Sprecher zufolge gibt es keinerlei Hinweise auf einen Angriff von außen. Das Gebäude des Landesamtes sei bereits älter, man gehe deswegen von einem technischen Problem aus.

Das Amt sei natürlich mit einer Notstromversorgung und redundanten Systemen ausgestattet, diese würden aber nur bei einem Ausfall der externen Stromversorgung anspringen.