Beliebte Babynamen im Südwesten: Es gibt neue Spitzenreiter

Stuttgart - Eltern in Baden-Württemberg haben im Jahr 2025 ihren neugeborenen Kindern am häufigsten die Vornamen Emilia und Luca gegeben. Die Namen landeten im Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld auf dem ersten Platz und lösten damit Emma und Noah nach zwei Jahren als beliebteste Babynamen ab.

Emilia ist bei den Mädchennamen im Ländle am häufigsten, während Noah seinen Spitzenplatz an Luca verloren hat. © Viola Lopes/dpa

Auf Rang zwei landete bei den Mädchen der bisherige Spitzenreiter Emma, gefolgt von Lina, Sophia und Mia. Jungs bekamen im Südwesten am zweithäufigsten den Namen Noah, danach folgen im Ranking die Namen Elias, Matteo und Leon.

Deutlich häufiger als in anderen Bundesländern vergaben Eltern in Baden-Württemberg laut Bielefelds Auswertung die Namen Alea, Giulia, Leonidas und Troi.

Neu in den Top Ten der beliebtesten Jungs-Namen ist im Südwesten wie auch bundesweit der Name Leo, der in Baden-Württemberg auf Platz sieben rangiert.

Ob die neue Beliebtheit auch mit der Namenswahl des neuen Papstes zu tun hat, sei ungewiss, teilte Bielefeld mit.