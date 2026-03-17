Soße und Salat aus Mülleimern: Hygienemängel in Dönerladen in Ulm festgestellt
Von Klaas Seißer
Ulm - Bei diesen Zuständen dürfte sogar manchem Kontrolleur der Appetit vergangen sein: Gleich mehrere erhebliche Hygienemängel stellten die Behörden beim Imbiss "Berlin Döner" in Ulm fest.
Unter anderem soll die Soße in einem Kunststoffmülleimer mit einem angerosteten Gipsrührer samt abgeplatzter Farbe angerührt worden sein, teilte die Stadt Ulm mit.
Frische Brotkörbe standen ohne Unterkiste direkt auf dem mit Altfett verschmierten Asphalt im Innenhof. In einem anderen Mülleimer lagerte der Imbiss Eisbergsalat zusammen mit Wasser.
Laut den Behörden sind diese Behältnisse nicht zur Aufbewahrung der Lebensmittel geeignet. Es bestand die "Gefahr der negativen Beeinflussung der Lebensmittel und dadurch der Gefährdung der Verbrauchergesundheit".
Knapp eine Woche nach der ersten Kontrolle Mitte Februar überprüften die Beamten den Betrieb erneut. Die Mängel seien demnach umfänglich beseitigt worden.
Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa