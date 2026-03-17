Soße und Salat aus Mülleimern: Hygienemängel in Dönerladen in Ulm festgestellt

Ulm - Bei diesen Zuständen dürfte sogar manchem Kontrolleur der Appetit vergangen sein: Gleich mehrere erhebliche Hygienemängel stellten die Behörden beim Imbiss "Berlin Döner" in Ulm fest.

Hinter den Kulissen eines Ulmer Dönerimbisses kamen im Februar schwere Hygienemängel ans Licht. (Symbolfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Unter anderem soll die Soße in einem Kunststoffmülleimer mit einem angerosteten Gipsrührer samt abgeplatzter Farbe angerührt worden sein, teilte die Stadt Ulm mit.

Frische Brotkörbe standen ohne Unterkiste direkt auf dem mit Altfett verschmierten Asphalt im Innenhof. In einem anderen Mülleimer lagerte der Imbiss Eisbergsalat zusammen mit Wasser.

Laut den Behörden sind diese Behältnisse nicht zur Aufbewahrung der Lebensmittel geeignet. Es bestand die "Gefahr der negativen Beeinflussung der Lebensmittel und dadurch der Gefährdung der Verbrauchergesundheit".