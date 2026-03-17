Mehr Arbeitslose im Südwesten: Drastischer Anstieg bei Akademikern

Fellbach - Unter Akademikerinnen und Akademikern ist die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Jahr prozentual besonders stark gestiegen. Die Zahl der hochqualifizierten Arbeitslosen sei 2025 um 20,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg in Fellbach bei Stuttgart mit.

Die Zahl der Arbeitslosen ist 2025 in Baden-Württemberg gestiegen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zum Vergleich: 2025 waren der Statistik zufolge in Baden-Württemberg im Jahresdurchschnitt 8,8 Prozent mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen habe keine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können. In dieser Gruppe sei die Zahl der Arbeitslosen um 6,2 Prozent gestiegen.

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen mit einer betrieblichen oder schulischen Ausbildung habe um 10,7 Prozent zugenommen.

Die Arbeitslosenquote unter den Akademikerinnen und Akademikern stieg wegen der andauernd schwierigen Arbeitsmarktlage um 0,4 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent, wie die Statistiker mitteilten.

Der relativ starke Anstieg basiere jedoch "ganz wesentlich auf der noch immer verhältnismäßig geringen Anzahl von hochqualifizierten Arbeitslosen", hieß es laut Mitteilung.