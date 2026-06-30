Ministerpräsident Özdemir ruft zum Trinken von Wein auf - das steckt dahinter

Stuttgart - Baden-Württemberg ist auch für seine Weinberge bekannt. Damit das so bleibt, wirbt Ministerpräsident Cem Özdemir (60, Grüne ) für mehr heimischen Wein im Glas. Niemand müsse mehr trinken als bisher, sagte er in Stuttgart . "Aber ich werbe dafür, dass wir mehr einheimischen Wein trinken."

Cem Özdemir (60, Grüne) unterstützt lokale Winzerinnen und Winzer. © Andreas Arnold/dpa

Es gebe exzellenten Wein aus Baden und Württemberg. Wachse dessen Anteil im Glas, sei den Winzerinnen und Winzern und dem Erhalt der Kulturlandschaft schon viel geholfen.

Der aktuelle Rückzug des Weinbaus gefährde weit mehr als nur ein Produkt, sagte Özdemir. "Unsere Kulturlandschaft ist ohne Weinbau schlicht nicht vorstellbar." Viele Menschen wüssten gar nicht, was im Land alles wegbreche, wenn der Weinbau weiter zurückgehe.

"Mit jedem Wein, mit jeder Winzergenossenschaft, die wir verlieren, geht ein Teil Weinkultur und ein Teil Kulturlandschaft möglicherweise unwiederbringlich verloren", warnte der Regierungschef.

Auch mit Blick auf den Tourismus im ländlichen Raum sei eine brachliegende Landschaft ein Problem. "Wer will schon Urlaub machen in einer brachliegenden Landschaft?", sagte Özdemir. Den Kauf heimischen Weins bezeichnete er auch als einen "Akt des Patriotismus".

Auch Baden-Württembergs Agrarministerin Marion Gentges (54, CDU) appellierte: "Wenn man den Weinbau im Land erhalten will, dann geht das nicht, ohne dass der Wein auch einen entsprechenden Absatz findet."