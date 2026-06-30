Immer mehr Behandlungsfehler im Südwesten? Expertin befürchtet große Dunkelziffer

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mehr Menschen in Baden-Württemberg beanstanden Behandlungsfehler. Doch eine Expertin befürchtet: Die Dunkelziffer könnte noch deutlich höher sein.

Von Jennifer Kramer

Stuttgart - Mehr Menschen im Südwesten haben ihren Arzt im vergangenen Jahr wegen eines Behandlungsfehlers bei ihrer Krankenkasse gemeldet.

Im Jahr 2025 meldeten deutlich mehr Menschen als im Vorjahr einen Behandlungsfehler von Ärztinnen und Ärzten. (Symbolfoto)
Im Jahr 2025 meldeten deutlich mehr Menschen als im Vorjahr einen Behandlungsfehler von Ärztinnen und Ärzten. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Techniker Krankenkasse (TK) mitteilte, meldeten 672 ihrer Versicherten in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr einen Behandlungsfehler. Das seien 17 Prozent mehr als 2024 und für die TK so viele Meldungen wie noch nie.

Auch bei der AOK sind die Meldungen leicht gestiegen: 2025 waren 1097 Fälle im Südwesten begutachtet worden und damit 36 Fälle mehr als im Vorjahr.

Die meisten Fehler wurden der TK bei chirurgischen und zahnärztlichen Behandlungen sowie in der Geburtshilfe und Gynäkologie gemeldet. Die wenigsten Meldungen gab es bei HNO, Kardiologie und Urologie.

Flächenbrand auf der Schwäbischen Alb: Feuerwehr im Einsatz
Baden-Württemberg Flächenbrand auf der Schwäbischen Alb: Feuerwehr im Einsatz

Doch nicht jede Meldung stellt sich später auch als tatsächlicher Fehler heraus. Wenn ein Fehler gemeldet wird, wird er von unabhängigen Gutachtern des Medizinischen Dienstes (MDK) überprüft.

Keine einheitliche Erfassung von Behandlungsfehlern

In Deutschland gibt es kein einheitliches Meldesystem für mutmaßliche Behandlungsfehler. (Symbolfoto)
In Deutschland gibt es kein einheitliches Meldesystem für mutmaßliche Behandlungsfehler. (Symbolfoto)  © Daniel Vogl/dpa

Zuletzt meldete der MDK Baden-Württemberg, dass sich etwa jeder vierte bis fünfte Vorwurf bestätigt habe. Das deckt sich mit den Zahlen der AOK: Von den 2025 überprüften Fällen wurden 250 Behandlungsfehler und somit 22,79 Prozent der Fälle bestätigt.

Die Leiterin der TK-Landesvertretung in Baden-Württemberg, Nadia Mussa, rechnet jedoch mit einer hohen Dunkelziffer.

"Wir schätzen, dass auf jeden uns gemeldeten Fall rund 30 nicht gemeldete kommen", sagte sie. Denn nicht jeder würde das aufwendige und teure Verfahren, seinen Arzt nach einer falschen Behandlung anzuzeigen, auf sich nehmen.

Seltener Nachwuchs im Südwesten: Fischadler-Jungen Luke und Leila sind da
Baden-Württemberg Seltener Nachwuchs im Südwesten: Fischadler-Jungen Luke und Leila sind da

Zudem kritisierte Mussa, dass es in Deutschland kein einheitliches Meldesystem für Behandlungsfehler gebe. Patienten würden sich mit ihrem Verdacht an unterschiedliche Stellen wenden, etwa Rechtsanwälte, die Ärztekammern oder ihre Krankenkasse.

"Hilfreich wäre eine Meldepflicht für Behandlungsfehler für alle medizinischen Einrichtungen, etwa über ein zentrales Melderegister", sagte sie.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: