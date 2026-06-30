Immer mehr Behandlungsfehler im Südwesten? Expertin befürchtet große Dunkelziffer

Stuttgart - Mehr Menschen im Südwesten haben ihren Arzt im vergangenen Jahr wegen eines Behandlungsfehlers bei ihrer Krankenkasse gemeldet.

Im Jahr 2025 meldeten deutlich mehr Menschen als im Vorjahr einen Behandlungsfehler von Ärztinnen und Ärzten. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Techniker Krankenkasse (TK) mitteilte, meldeten 672 ihrer Versicherten in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr einen Behandlungsfehler. Das seien 17 Prozent mehr als 2024 und für die TK so viele Meldungen wie noch nie.

Auch bei der AOK sind die Meldungen leicht gestiegen: 2025 waren 1097 Fälle im Südwesten begutachtet worden und damit 36 Fälle mehr als im Vorjahr.

Die meisten Fehler wurden der TK bei chirurgischen und zahnärztlichen Behandlungen sowie in der Geburtshilfe und Gynäkologie gemeldet. Die wenigsten Meldungen gab es bei HNO, Kardiologie und Urologie.

Doch nicht jede Meldung stellt sich später auch als tatsächlicher Fehler heraus. Wenn ein Fehler gemeldet wird, wird er von unabhängigen Gutachtern des Medizinischen Dienstes (MDK) überprüft.