Kühe zu heiß: So sorgen Landwirte für Abkühlung im Stall

Oberried - Mit Sprühnebel sorgen Bauern in Ställen für Erfrischung - zugunsten ihrer Tiere und ein bisschen auch für sich selbst. Das Wasser wird über Rohre in den Stall geleitet und über Düsen fein zerstäubt, wie Landwirt Andreas Lorenz in Oberried (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) erklärte.

Landwirt Andreas Lorenz kümmert sich um seine Tiere. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Nebel lege sich über die Kühe und kühle sowohl die Umgebungsluft als auch die Tiere selbst auf diese Weise ab. "Die Kühe nehmen die Wasservernebelungsanlage sehr positiv an", sagte Lorenz. "Sie gehen viel lieber zu fressen." Andernfalls drohe Hitzestress.

Schon ab 22 Grad werde es für Kühe tendenziell unangenehm, sagte Lorenz. Die Tiere könnten ihre Körpertemperatur nicht mehr richtig regulieren, fressen weniger. "Die Kuh gibt unterm Strich ein bisschen weniger Milch, die Milchqualität kann ein bisschen sinken", führte der Fachmann aus. Zudem zeigten die Tiere dann ein geringeres Sozial- und Laufverhalten.

Angesichts von Temperaturen von mehr als 30 Grad seien seine Tiere aktuell nicht wie sonst tagsüber auf die Weide und nachts in den Stall - sondern nachts draußen, wenn es kühler ist.

Tagsüber sorge der Stall für Schatten und die Sprühanlage für zusätzliche Abkühlung. Diese habe er 2018 installiert.