Aufnahmen von Kindern oder Badegästen? Verbot von Smartglasses im Freibad

Mit den Brillen können unbemerkt Aufnahmen von Freibad-Gästen gemacht werden. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Um heimliche Foto- und Filmaufnahmen zu verhindern, sollen die Geräte künftig ausdrücklich in den Haus- und Badeordnungen verboten werden, wie die Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg (Arge) auf dpa-Anfrage mitteilte. Besonders der Schutz von Kindern steht dabei im Fokus.

"Wir hatten über dieses Thema gesprochen und dass wir uns zu gegebener Zeit darauf vorbereiten müssen, um den Missbrauch zu verhindern", sagte der Arge-Vorsitzende Necdet Mantar.

Daher sei dieses Thema bei der nächsten Arge-Tagung auf der Agenda. "Die Risiken für den Alltag schätze ich doch relativ hoch. Daher werden wir dieses Thema auch in unseren Haus- und Badeordnungen aufnehmen müssen", sagte Mantar.

"Insbesondere der Kleinkinderbereich ist sehr sensibel und die Mitarbeiter haben die Anordnung, genauer darauf zu schauen, dass keine Film- oder Fotoaufnahmen gemacht werden", sagte Mantar.

Für die Mitarbeitenden in den Bädern sei es schwierig, solche Brillen zu erkennen. Besonders deshalb, weil auch renommierte Hersteller solche Smartglasses produzierten. Diese seien von den normalen Sonnenbrillen nicht oder nur sehr schwer zu unterscheiden.