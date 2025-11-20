Bluttat in Asylheim verhindert: Mann wollte so viele Ausländer wie möglich töten
Aalen - In Baden-Württemberg konnte eine ausländerfeindliche Bluttat verhindert werden.
Ein deutscher Staatsbürger (26) hatte angedroht, in einer Flüchtlingsunterkunft nördlich der Stadt Aalen so viele Ausländer wie möglich umzubringen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen am Donnerstagmorgen mitteilten.
Demnach hatte der 26-Jährige die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen ins Visier genommen.
Der Tatverdächtige wurde bereits am 6. November festgenommen und einen Tag später dem Haftrichter vorgeführt.
Der Mann sitzt seither in einer JVA ein.
Im Rahmen einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler insgesamt fünf Schusswaffen, Munition und etliche Messer. Der 26-Jährige besaß einen Waffenschein.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa