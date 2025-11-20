Bluttat in Asylheim verhindert: Mann wollte so viele Ausländer wie möglich töten

Aalen - In Baden-Württemberg konnte eine ausländerfeindliche Bluttat verhindert werden.

Ein Mann hatte angedroht, in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen Ausländer umbringen zu wollen. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein deutscher Staatsbürger (26) hatte angedroht, in einer Flüchtlingsunterkunft nördlich der Stadt Aalen so viele Ausländer wie möglich umzubringen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen am Donnerstagmorgen mitteilten.

Demnach hatte der 26-Jährige die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen ins Visier genommen.

Der Tatverdächtige wurde bereits am 6. November festgenommen und einen Tag später dem Haftrichter vorgeführt.

Der Mann sitzt seither in einer JVA ein.