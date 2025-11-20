 1.779

Bluttat in Asylheim verhindert: Mann wollte so viele Ausländer wie möglich töten

In Baden-Württemberg konnte eine grausame Bluttat verhindert werden.

Von Malte Kurtz

Aalen - In Baden-Württemberg konnte eine ausländerfeindliche Bluttat verhindert werden.

Ein Mann hatte angedroht, in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen Ausländer umbringen zu wollen. (Archivbild)
Ein Mann hatte angedroht, in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen Ausländer umbringen zu wollen. (Archivbild)  © Stefan Puchner/dpa

Ein deutscher Staatsbürger (26) hatte angedroht, in einer Flüchtlingsunterkunft nördlich der Stadt Aalen so viele Ausländer wie möglich umzubringen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen am Donnerstagmorgen mitteilten.

Demnach hatte der 26-Jährige die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen ins Visier genommen.

Der Tatverdächtige wurde bereits am 6. November festgenommen und einen Tag später dem Haftrichter vorgeführt.

Bald duftet es wieder im Ländle: So viel kostet der Glühwein in diesem Jahr
Baden-Württemberg Bald duftet es wieder im Ländle: So viel kostet der Glühwein in diesem Jahr

Der Mann sitzt seither in einer JVA ein.

Im Rahmen einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler insgesamt fünf Schusswaffen, Munition und etliche Messer. Der 26-Jährige besaß einen Waffenschein.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: