Horror-Unfall: Frau (†25) steigt über Leitplanke, wird von Renault erfasst und stirbt
Waiblingen - Am Sonntagmorgen starb eine 25 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 29 in Baden-Württemberg.
Laut der Polizei Aalen ereignete sich das Unglück gegen 6.20 Uhr.
Ein VW krachte auf der B29 zwischen der Anschlussstelle Weinstadt-Beinstein und dem Teiler B14/B29 gegen eine Leitplanke.
Kurz danach stieg eine 25-Jährige über die Leitplanke der Gegenfahrbahn und wurde vom Renault Clio einer 20-Jährigen erfasst. Die Frau überlebte den Zusammenstoß nicht.
Ob es sich bei der toten 25-Jährigen auch um die Fahrerin des Volkswagens handelte, ist derzeit noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass der Verdacht naheliege. Auch einen möglichen Suizid wollte die Polizei nicht ausschließen.
Hubschrauber sucht Unfallstelle nahe Waiblingen ab
Um die Unfallstelle detailliert absuchen zu können, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Beide Richtungsfahrbahnen der B29 waren nach dem schlimmen Unfall bis etwa 12 Uhr gesperrt.
Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Revier Waiblingen unter Tel. 07151 950422 zu melden.
Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da der Vorfall sich aber im öffentlichen Raum abspielte, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Erstmeldung am 4. Januar, 12.03 Uhr. Update um 16.57 Uhr.
Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Simon Adomat (2)