 13.229

Horror-Unfall: Frau (†25) steigt über Leitplanke, wird von Renault erfasst und stirbt

Am Sonntagmorgen starb eine 25 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 29 in Baden-Württemberg nach einem Unfall.

Von Marcus Scholz

Waiblingen - Am Sonntagmorgen starb eine 25 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 29 in Baden-Württemberg.

Der weiße VW prallte offenbar frontal in die Leitplanke. Laut TAG24-Informationen kam der Wagen erst 200 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Stehen.
Der weiße VW prallte offenbar frontal in die Leitplanke. Laut TAG24-Informationen kam der Wagen erst 200 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Stehen.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Laut der Polizei Aalen ereignete sich das Unglück gegen 6.20 Uhr.

Ein VW krachte auf der B29 zwischen der Anschlussstelle Weinstadt-Beinstein und dem Teiler B14/B29 gegen eine Leitplanke.

Kurz danach stieg eine 25-Jährige über die Leitplanke der Gegenfahrbahn und wurde vom Renault Clio einer 20-Jährigen erfasst. Die Frau überlebte den Zusammenstoß nicht.

Schnee und Eis sorgen für Unfälle mit mehreren Verletzten im Südwesten
Baden-Württemberg Schnee und Eis sorgen für Unfälle mit mehreren Verletzten im Südwesten

Ob es sich bei der toten 25-Jährigen auch um die Fahrerin des Volkswagens handelte, ist derzeit noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass der Verdacht naheliege. Auch einen möglichen Suizid wollte die Polizei nicht ausschließen.

Die Fahrerin (20) dieses Renault Clio erfasste die 25-Jährige.
Die Fahrerin (20) dieses Renault Clio erfasste die 25-Jährige.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Hubschrauber sucht Unfallstelle nahe Waiblingen ab

Um die Unfallstelle detailliert absuchen zu können, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Beide Richtungsfahrbahnen der B29 waren nach dem schlimmen Unfall bis etwa 12 Uhr gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Revier Waiblingen unter Tel. 07151 950422 zu melden.

Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da der Vorfall sich aber im öffentlichen Raum abspielte, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden.

Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Erstmeldung am 4. Januar, 12.03 Uhr. Update um 16.57 Uhr.

Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Simon Adomat (2)

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: