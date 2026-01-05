Horror-Unfall: Frau (†25) steigt über Leitplanke, wird von Renault erfasst und stirbt

Waiblingen - Am Sonntagmorgen starb eine 25 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 29 in Baden-Württemberg .

Der weiße VW prallte offenbar frontal in die Leitplanke. Laut TAG24-Informationen kam der Wagen erst 200 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Stehen. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Laut der Polizei Aalen ereignete sich das Unglück gegen 6.20 Uhr.

Ein VW krachte auf der B29 zwischen der Anschlussstelle Weinstadt-Beinstein und dem Teiler B14/B29 gegen eine Leitplanke.

Kurz danach stieg eine 25-Jährige über die Leitplanke der Gegenfahrbahn und wurde vom Renault Clio einer 20-Jährigen erfasst. Die Frau überlebte den Zusammenstoß nicht.

Ob es sich bei der toten 25-Jährigen auch um die Fahrerin des Volkswagens handelte, ist derzeit noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass der Verdacht naheliege. Auch einen möglichen Suizid wollte die Polizei nicht ausschließen.